РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 окт. Муниципальный конкурс молодых семейных пар «Семейная лига» пройдет в подмосковном Домодедове 23 октября, сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Время и место проведения конкурса сообщат позднее.

В конкурсе могут причинять участие семьи округа, возраст одного из супругов должен быть до 35 лет, супруги должны состоять в законном браке впервые и продолжительность брака должна быть не менее одного года.

Заявки на участие принимаются до 21 октября на почту zayavka.pobeda@yandex.ru.