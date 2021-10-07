РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. Начальником отдела надзора за строительством №4 Главгосстройнадзора Московской области назначена Любовь Романова, сообщается на сайте администрации горокруга.

Впервые за три года женщина возглавила территориальный отдел надзорного ведомства. Остальные территориальные подразделения возглавляют 11 мужчин. Предыдущая коллега Валентина Зверева возглавляла отдел надзора за строительством №7.

Романовой доверили надзирать за строительством объектов в Мытищах и Королеве. Ее подчиненными станут семь человек. Ранее она занимала должность заместителя начальника отдела надзора за строительством №4. Общий стаж государственной гражданской службы более 14 лет.