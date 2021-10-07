РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Администрация Подольска включила в перечень земель для многодетных семей участки в деревне Матвеевское, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Постановлением администрации городского округа Подольск в перечень земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям включены земельные участки, расположенные вблизи деревни Матвеевское (территориальный отдел «Лаговский»). Всего на сегодняшний день в перечне 718 земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям, из которых 535 — в границах муниципального образования.

В целях ускорения обеспечения земельными участками многодетных семей, стоящих в очереди на бесплатное предоставление земли в Подольске, комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципалитета еженедельно по понедельникам и четвергам в 10:00 по адресу: улица Кирова, дом 4, кабинет 352, приглашает представителей многодетных семей для выбора земельных участков, подлежащих предоставлению из утвержденного перечня.

Многодетные семьи приглашаются на встречи в соответствии с очередностью согласно списку. Подробную информацию можно получить по телефону: 8(496)769-41-98.