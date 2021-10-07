РИАМО - 7 окт. Судебные приставы добились демонтажа незаконных ограждений у противопожарного водоема в Орехово-Зуевском округе, самовольно занятая территория освобождена, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Пруд нужен для пожаротушения домов в случае возгорания. Водоем самовольно присвоил себе один из жителей местной деревни.

Была проведена внеплановая выездная проверка соблюдения мужчиной земельного законодательства, которая установила, что гражданин использует территорию вокруг водоема, являющуюся муниципальной собственностью, в личных целях, что является нарушением Гражданского кодекса Российской Федерации.

После того, как на два предписания об освобождении самовольно занятой территории гражданин никак не ответил, уполномоченный орган направил в суд исковое заявление с требование обязать мужчину освободить территорию пожарного водоема.

«Работа по исполнению судебных решений в Подмосковье по освобождению самовольно захваченных территорий является важной общей задачей для областного правительства, органов местного самоуправления и федеральных структур», - отметил зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.