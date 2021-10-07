РИАМО - 7 окт. По факту травмирования ребенка в одном из столичных батутных центров проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного главка СКР Юлия Иванова.

Происшествие случилось в батутном центре на северо-востоке Москвы. По данным СМИ, в батутном центре, расположенном на Дмитровском шоссе, 2-летняя девочка во время игры в сухом бассейне из поролоновых кубиков получила травму головы, в результате чего ей потребовалась медицинская помощь.

Следователи выясняют причины случившегося. Они дадут правовую оценку происшествию на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К проверке подключилась и столичная прокуратура, специалисты которой также устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.