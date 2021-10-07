РИАМО - 7 окт. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что российская команда может победить словаков в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, сообщает Газета.ru.

«Ожидания, думаю, у всех одинаковые: всем ждем победы. При любой игре — красивой или некрасивой, современной или несовременной. Главное — результат. Другое дело, что ожидания не всегда могут совпадать с реальностью. Как говорил один футболист, не буду называть его имя: ваши ожидания – ваши проблемы. В данном случае есть объективные предпосылки для того, чтобы это ожидание было реализовано», - сказал Колосков.

Он уточнил, что большинство спортсменов сборной сейчас находятся в хорошей форме. Также Колосков подчеркнул, что несмотря на кадровые потери, состав у сборной достаточно крепкий, чтобы рассчитывать на успех.

Сборная России сыграет со Словакией в пятницу, 8 октября. Игра состоится в Казани и начнется в 21:45 по Москве.