РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. В Мытищинской городской клинической больнице завершился ремонт детского инфекционного отделения, сообщает министерство здравоохранения Московской области.

В ходе ремонтных работ была произведена полная замена полов, сетей горячего и холодного водоснабжения, канализации, электричества, выполнены внутренние отделочные работы. Также был осуществлен общий ремонт здания и полностью заменена кровля.

«Наша основная задача улучшить условия работы врачей и качество оказываемой медицинской помощи пациентам. Поэтому проводим масштабную кампанию по текущему ремонту наших медорганизаций. На данный момент в детском инфекционном отделении Мытищинской больницы все работы уже завершены», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В ближайшее время отделение начнет принимать пациентов, оно рассчитано на 40 коек.