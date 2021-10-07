РИАМО - 7 окт. Столичная прокуратура попросила суд оставить без изменений меру пресечения в виде заключения под стражу для студентки Валерии Башкировой, которая в июле сбила трех детей на пешеходном переходе на западе Москвы, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Прокуратура также выступила против рассмотрения уголовного дела в отношении Башкировой в особом порядке судебного разбирательства.

Днем 16 июля Башкирова, управляя автомобилем Mazda, на улице Авиаторов в Москве сбила троих детей, переходивших дорогу в сопровождении матери и бабушки.

Двое мальчиков в возрасте 3 и 5 лет скончались в больнице от полученных травм, 9-месячная девочка выжила.