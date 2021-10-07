РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») подписал договор с международной компанией с головным офисом в Австрии RHI Magnesita на проектирование огнеупорной футеровки, поставке огнеупорных материалов и их монтажу для четырех новых заводов по энергетической утилизации отходов, сообщает пресс-служба «ЗиО-Подольск».

Проект охватывает четыре завода в Московской области, в том числе на юге в районе города Воскресенска, на западе – в районе города Наро-Фоминска, на востоке – в районе города Ногинска, а также в Солнечногорском округе на севере. Эти объекты являются ноу-хау для российской столицы в области переработки отходов. Они будут перерабатывать отходы примерно 5 миллионов жителей и обеспечивать около 1,5 миллионов человек электричеством. Мощность каждого завода составляет 75 МВт. RHI Magnesita будет играть ключевую роль в проектировании и производстве технологического оборудования, поставляя огнеупорные материалы и оказывая услуги монтажа для 12 котлов.

«Это фантастическая история успеха для нашей компании как с точки зрения расширения бизнеса, так и с точки зрения экологии. Подписание этой сделки еще больше усилило присутствие RHI Magnesita в регионе СНГ, создав точку опоры в России, что соответствует корпоративным стратегическим приоритетам. В то же время эти заводы существенно сократят количество свалок, оптимизируя управление отходами за счет переработки 2,8 млн. тонн отходов в год», - сказал руководитель промышленного подразделения RHI Magnesita Стефан Ратауски.

Энергия из отходов (WtE) - это технологически продвинутый метод получения энергии при одновременной утилизации мусора. В результате сжигания отходов нагревается вода; образующийся пар приводит в движение турбину, которая, в свою очередь, вырабатывает электроэнергию. Новые заводы в Московской области связаны с российской программой «Зеленый тариф», запущенной в 2017 году для стимулирования возобновляемой энергии.

«ЗиО-Подольск» является производителем оборудования для заводов по энергоутилизации отходов, которые строятся в России и предоставляет по три котла для каждого из четырех заводов.

Эксплуатация заводов начнется поэтапно до 2023 года, после чего все четыре завода будут полностью готовы к работе.