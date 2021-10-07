РИАМО - 7 окт. С 29 ноября по 3 декабря в Московской области пройдет «Лагерь добровольцев» Российского движения школьников, сообщил блогер Никита Мусатов.

«В Московской области пройдет главное мероприятие этого года – это «Лагерь добровольцев» Российского движения школьников, куда приедут все победители, все амбассадоры и все, кто участвует в мероприятии», — сказал Мусатов на пресс-конференции.

Он добавил, что организаторы подготовили обширную образовательную программу. В рамках лагеря пройдут мастер-классы и конкурсы.

Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева отметила, что на мероприятие участники смогут презентовать свои проекты и идеи.

«Возможно, в этот день родятся совместные коллаборации. Мы постараемся ребят не только наградить, но и дать новые скиллы и вместе придумаем, что мы будем делать совместно дальше. Все-таки воспитание – это совместная деятельность взрослых и детей, потому что одно без другого не существует», — подвела итог Плещева. ​