РИАМО - 7 окт. Активисты Всероссийского конкурса Российского движения школьников «Добро не уходит на каникулы» сформируют общефедеральную цифровую базу приютов бездомных животных, передает корреспондент РИАМО.

«На уроке с Владимиром Путиным я представила идею о создании единого информационного ресурса. Чтобы можно было отслеживать работу приютов, какой добровольческий отряд или отдельный человек ответственен за тот или иной приют, какую помощь мы можем оказать», — рассказала амбассадор и победитель Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» 2021 года Аиша Садриева.

Она добавила, что детям нужно прививать любовь к животным с детства. По ее мнению, для этого в школах необходимо вводить дополнительные уроки, а также проводить недели, посвященные заботе о животных.

«Каждый приют старается делать так, чтобы к нему приходили. Это социализация животных и возможность раздать их в добрые руки. Каждый волонтер старается сделать свой приют лучше. Сейчас в это вовлечены школьники и молодые предприниматели», — сообщила директор по внешним коммуникациям благотворительного фонда помощи бездомным животным «Я свободен» Юлия Зинченко.

Зинченко добавила, что посещение приютов детьми помогает животным социализироваться и привыкнуть к человеку. А подрастающее поколение это научит заботливому и ответственному отношению к братьям меньшим.

«Одна из приоритетных задач национального проекта «Образование» – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Любые добровольческие и волонтерские проекты являются важной составляющей формирования личности. Помогая другим людям, человек учится нести в мир пользу и добро», — резюмировал заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.