РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Электроснабжение на ряде улиц в подмосковном Красногорске могут временно отключить в первой половине дня 8 октября, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Красногорское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 8 октября с 9:30 до 12:00 на улицах Павшинская, Причальная, Пролетарская, Центральная, Новая Слободка, Зеленая. Энергетики будут вводить после ремонта участок воздушной линии электропередач.