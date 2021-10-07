РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. Гериатр поликлиники №2 Мытищинской городской клинической больницы Анна Королева рассказала о важности вакцинации от Covid-19 людей старше 65 лет, сообщается на сайте администрации горокруга.

Благодаря появлению вакцин борьба с пандемией вышла на новый уровень. Для вакцинации могут быть использованы любые вакцины, зарегистрированные на территории РФ. Все они являются безопасными и эффективными.

Очень пожилой возраст, наличие множественных сопутствующих заболеваний либо гериатрических синдромов не являются противопоказаниями к вакцинации.

«Хотелось бы обратиться к пациентам пожилого возраста, лицам старше 65 лет с тем, что необходимо прививаться от новой короновирусной инфекции, так как именно эта группа людей подвержена наиболее высокому риску ее тяжелого течения и неблагоприятному исходу. На долю этих пациентов приходится более 90% смертей от Covid-19», - сказала Королева.

Бронхиальная астма, сахарный диабет, повышенное давление, ожирение могут привести к тяжелым осложнениям, если заболеть Covid-19. Поэтому следует вакцинироваться, чтобы избежать серьезных осложнений.

Вакцинация может проводиться даже после острых инфекционных заболеваний. Если было легкое течение, то вакцинироваться можно сразу после нормализации температуры, если среднее или тяжелое, то спустя 2 – 4 недели. Во всяком случае, перед процедурой всегда проходит осмотр терапевтом.

Вакцинация от коронавируса может быть проведена в поликлиниках, пунктах вакцинации, расположенных в трех торговых центрах – «Красный кит», «4 DAILY», «Перловский» и мобильном пункте у Экобазара Мытищинской ГКБ.

Через 6 месяцев после заболевания следует ревакцинироваться. Высокий титр антител не дает гарантии, что человек вновь не заболеет, что не будет тяжелых последствий. И вакцинация в этом плане будет оберегать.

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