РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 окт. В подмосковных Котельниках для участников проекта «Активное долголетие» запустили новую активность - «Танцы», занятия будут проходить по средам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для участников «Активного долголетия» в ТЦ «МЕГА Белая Дача» Котельников стартовала новая активность - «Танцы». На первом занятии пенсионеры разучивали движения сальсы и бачаты.

Всех желающих участников проекта ждут в данном ТЦ по средам. Начало занятий - в 15:00.