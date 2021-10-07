РИАМО - 7 окт. 25-летний Роман Ковалев, которого жестоко избили уроженцы Дагестана в вагоне московского метро, рассказал, что во время драки у него не возникло чувство страха, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, компания мужчин вела себя вызывающе в поезде метро. Ехавшая рядом девушка попросила их вести себя тише.

«Они начали агрессивно себя вести, я решил заступиться. От кого-то сбоку прилетело. Они на трех сиденьях сидели. Кулаком прямо под челюсть, я не отключился, но осел», – говорит Ковалев.

Он рассказал, что пассажиры, которые также были в вагоне метро, ушли в другую часть, испугавшись агрессии мужчин.

«Я не почувствовал какого-то страха, просто чувствовал, что надо подойти, вот и все», – пояснил Ковалев.

Он также рассказал, что в этот день возвращался от родителей своей девушки: у них было первое знакомство.

Также мужчина добавил, что нападавшие сломали ему нос. Сейчас он находится в больнице.

Инцидент произошел на «синей» линии подземки в вагоне поезда на перегоне от «Измайловской» до станции «Первомайская». Ковалев попросил 3 уроженцев Дагестана с уважением относиться к девушке, после чего они напали на него и жестоко избили. 21-летнего Ибрагима Мусалаева, 22-летнего Ханмомали Ханмагомедова и 26-летнего Гасана Залибекова арестовали на 2 месяца.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за неравнодушие и храбрость.

Видео жестокого избиения пассажира в вагоне метро (18+)>>