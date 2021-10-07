РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. В Подольске за минувшие сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 17 425 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 454 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 460 010 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 267 человек, выздоровели и выписались 399 319 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.