РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. В городском округе Мытищи состоялась акция профсоюзов «За достойный труд», сообщается на сайте администрации горокруга.

Ежегодно 7 октября во Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд» профсоюзы проводят акции в защиту законных прав и интересов трудящихся.

В округе состоялось заседание координационного совета профсоюзов, на котором присутствовали председатели городских профсоюзных организаций: здравоохранения, образования и науки, жизнеобеспечения, культуры, промышленных предприятий, государственного и общественного обслуживания, на котором были рассмотрены и поддержаны требования ФНПР и Союза «МОООП».

Председатели горкомов профсоюза госучреждений и общественного обслуживания Туманова Е. А., образования и науки Светлова А. А., координационного совета профсоюзов, председатель профсоюза работников культуры Пирулина В.И. выступили по Мытищинскому радио и рассказали о требованиях ФНПР и Союза «МОООП».

Были проведены заседания президиумов городских комитетов профсоюза, которые поддержали требования ФНПР и Союза «Московского областного объединения организаций профсоюзов»; требования поддержаны также первичными профсоюзными организациями.