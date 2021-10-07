РИАМО - 7 окт. Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в Молодежном, Протвине, Рошале и Пущине, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

По 1 новому случаю Covid-19 подтвердили в Серебряных Прудах, Звездном городке, Красноармейске, Бронницах, Долгопрудном, по 2 – во Власихе, Краснознаменске, Кашире, по 3 – в Рузе, Дубне, Лотошине, по 5 – в Ступине, Зарайске, Шаховской, Павловском Посаде, по 6 – в Лобне, Котельниках и Чехове.

По 7 новых случаев заболевания зафиксировали в Лосино-Петровском, Дзержинском, по 8 – в Ивантеевке, Егорьевске, Черноголовке, 9 – во Фрязине, по 10 – Ленинском округе, Серпухове, 11 – в Талдоме, по 13 – в Химках, Можайске, по 15 – в Электростали, Лыткарине, 16 – в Реутове, по 18 – в Домодедове, Электрогорске, 19 – в Воскресенске.

В Истре и Мытищах выявили по 21 новому случаю коронавируса, в Волоколамске – 23, в Богородском округе и Жуковском – по 26, в Шатуре и Раменском – по 27, в Озерах – 29, в Орехово-Зуеве – 31, в Дмитрове – 32, в Одинцове, Щелкове и Люберцах – по 34, в Подольске – 35.

36 случаев инфекции выявили за сутки в Сергиевом Посаде, 40 – в Наро-Фоминске, 42 – в Луховицах, 54 – в Клину, 58 – в Коломне, 68 – в Пушкине, 79 – в Солнечногорске, 97 – в Красногорске.

Больше всего заболевших выявили в Королеве (111) и в Балашихе (206). Всего за сутки в Подмосковье зарегистрировали 1454 случая коронавируса.

С начала пандемии в регионе выявлено 460 010 случаев Covid-19, скончались 8267 пациентов, выздоровели 399 319 человек.

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