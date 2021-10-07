РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. В медучреждениях Подольска для ревакцинации от коронавируса есть препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт», сообщил замглавы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Врач-эпидемиолог Людмила Воробьева отметила, что на 6 октября в Подольске первую часть прививки от Covid-19 сделали более 163 тыс. жителей, 2 прививки - 159 тыс. жителей. Ревакцинировались препаратом «Спутник Лайт» 1,65% жителей округа.

«Спутник V» - это та вакцина, у которой есть международное признание. Согласно рекомендациям, для ревакцинации достаточно препарата «Спутник Лайт». Но никто не запрещает ревакцинацию 2 компонентами «Спутник V». Препарат поможет выбрать врач», - сказала врач-кардиолог Ольга Бульбас.

Она отметила, что сертификат после вакцинации любым из препаратов действителен 1 год. Но это новая коронавирусная инфекция, и согласно официальным рекомендациям для максимальной защиты ревакцинироваться в период пандемии желательно каждые 6 месяцев.

«Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, предназначенная для ослабленных и переболевших людей. Поэтому если кто-то боится ревакцинации и плохо перенес первую вакцинацию 2 компонентами, то можно выбрать «Спутник Лайт». Лучше обратиться на консультацию к врачу, и он поможет выбрать препарат», - заключила Бульбас.

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