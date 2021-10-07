РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Поисковики из города Лодейное Поле в Ленинградской области разыскивают в Подольске родственников солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Поисковым отрядом «Свирский рубеж» 3 октября был найден боец с 2 стандартными смертными медальонами. Один из них был с заполненным бланком-вкладышем. В нем указан Кудрин Василий Тимофеевич, сержант, 1915 г.р. В адресе семьи был указан Подольск, Госцементный завод, дом 17, кв. 10. Из родственников – жена Кошенкова Мария Андреевна.

В ОБД «Мемориал» (электронном архиве данных о погибших и пропавших без вести в годы ВОВ) он значится как пропавший без вести 15 октября 1941 года. Последнее место службы: 3 бригада моряков Краснознаменного Балтийского флота.

Поисковики разыскивают родственников погибшего, которые могут находиться в Подольске.