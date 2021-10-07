РИАМО - 7 окт. В Центральной городской клинической больнице подмосковного Реутова прошел День донора, участниками акции стали 15 человек, они сдали порядка 7 литров крови, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«День донора проходит в нашей больнице регулярно, и мы приглашаем присоединиться к этой очень важной и нужной акции всех желающих. Всегда напоминаем жителям о ряде противопоказаний – донор должен быть старше 18 лет, весить более 50 килограммов, не иметь инфекционных заболеваний и соответствовать ряду иных требований», - сказала главврач Центральной городской клинической больницы Реутова Александра Алексеева.

Благодаря 15 донорам медикам удалось собрать 6,7 л крови.

Каторов выразил признательность всем донорам Реутова за активную жизненную позицию и проявление гуманизма.

«Акции по сдаче донорской крови проходят в Реутове с 2005 года, за это время донорами в Центральной городской клинической больнице стали тысячи человек. Переливание крови ежедневно спасает тысячи людей. Хочу выразить благодарность всем донорам Реутова за неравнодушие и гуманизм!» - подчеркнул Каторов.

Сдать донорскую кровь и ее компоненты в Московской области может любой желающий, не имеющий противопоказаний. Для удобства жителей региона Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.

Следующий День донора в Реутове пройдет 23 декабря 2021 года в Центральной городской клинической больнице.