РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. Специалисты Госадмтехнадзора Московской области выявили нарушения в содержании контейнерных площадок в городском округе Балашиха, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мелкие нарушения были выявлены на улице Баландина. На одной из площадок не оказалось графика вывоза мусора. Этот недочет быстро исправила управляющая компания «ОЛВИ», поэтому инспекторы ограничились устным замечанием.

«От жителей данного района в наш адрес поступают обращения, которые касаются ненадлежащего содержания контейнерных площадок. Сегодня были осмотрены 2 контейнерные площадки по улице Баландина. Были выявлены нарушения. Управляющая компания оперативно отреагировала на замечания», — сказал консультант территориального отдела №11 Госадмтехнадзора региона Игорь Скрипкин.

Более серьезную проблему специалисты Госадмтехнадзора обнаружили на улице Суздальской. Припаркованный у одной из контейнерных площадок автомобиль перегородил для спецтехники подъезд к мусорным бакам. Теперь его владельцу грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Бороться с автохамами может помочь каждый житель Балашихи с помощью приложения «Народный инспектор». Оно создано на базе портала «Добродел» и доступно для зарегистрированных на нем пользователей.

Чтобы наказать автовладельцев, которые паркуются не только у мусорных баков, но и на газонах, детских и спортивных площадках, достаточно снять короткое видео и отправить его с помощью электронного сервиса.