РИАМО - 7 окт. Лауреатом Нобелевской премии по литературе-2021 стал 73-летний писатель из Танзании Абдулразак Гурна, сообщает kp.ru.

Гурна получил награду за «бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма», а также описание судьбы беженца в «пропасти между культурами и континентами».

Писатель родился на Занзибаре в 1948 году, но в 1968-м переехал в Великобританию, где и живет до сих пор. Гурна является автором романов «Рай», «Дезертирство», «У моря», «Последний подарок», «Гравийное сердце».

В 2021 году из-за пандемии вручение Нобелевской премии проходит в онлайн-формате.

Ранее были названы нобелевские лауреаты по химии – ими стали Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан. Премии по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи. Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян.