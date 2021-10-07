РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 окт. В подмосковном Королеве дорожная техника готова к зимней уборке, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

На базе муниципального бюджетного учреждения «Автобытдор» прошло совещание о готовности к работе в зимних условиях. Готовность техники проверил заместитель главы администрации Павел Котов.

Для уборки снега в подмосковном Королеве закуплен инвентарь и противогололедные средства. Уборочная техника переоборудована для зимнего периода обслуживания, которая будет включать уборку снежных масс и обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами.

По словам руководителя «Автобытдора» Кирилла Кудряшова, сотрудники и техника предприятия готовы к работе в условиях зимних погодных условий.