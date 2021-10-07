РИАМО - 7 окт. Говорить о разработке гида Michelin в других регионах России пока преждевременно. Инспекторы гида ежедневно занимаются оценкой заведений и благодаря своему опыту могут подтверждать кулинарный потенциал региона, сообщила РИАМО директор по коммуникациям «Мишлен Россия» Ольга Серкова.

Michelin — это наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. 14 октября в парке «Зарядье» представят первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы.

«Преждевременно говорить о разработке гида Michelin в других регионах России, за пределами Москвы. Мы постоянно наблюдаем за развитием гастрономии по всему миру благодаря нашей сети международных инспекторов. Они ежедневно занимаются оценкой заведений и благодаря своему опыту могут чувствовать биение сердца местных кулинарных сцен», — сказала Серкова.

Она добавила, что инспекторы подтверждают кулинарный потенциал региона.

Кроме того, гид Michelin регулярно оценивает интересы международного сообщества гурманов, которые ждут своего следующего пункта назначения.