РИАМО - 7 окт. Строительство торгово-складского здания общей площадью 4328,2 квадратных метра в деревне Борозда городского округа Клин позволит создать в муниципалитете 30 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В здании расположатся помещения для коммерческой аренды, часть из них застройщик использует для личных нужд. Прилегающую к зданию территорию благоустроят, на ней появится парковка для будущих клиентов.

«Объект находится на сопровождении персональных менеджеров Центра содействия строительству при правительстве Московской области», ─ сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Застройщику ООО «ИнвестСтрой» уже выдали разрешение на возведение объекта. Окончание строительства планируется в III квартале 2022 года.