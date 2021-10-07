РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 21 новый случай Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 21 792 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 454 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 460 010 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 267 человек. Выздоровели и выписались 399 319 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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