РИАМО - 7 окт. После начала пандемии Covid-19 в столичную подземку вернулись 83% пассажиров – это третий в мире результат по темпам восстановления транспортной активности людей в метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Наибольшее количество пассажиров вернулось на станции возле бизнес-центров: «Белорусскую», «Дмитровскую» и «Маяковскую».

На некоторых станциях число пассажиров увеличилось на 10-15% по сравнению с периодом до пандемии. Так, людей стало больше на станциях МЦК «Деловой центр» и «Ботанический сад» и на станции метро «Кутузовская».

«Мэр Москвы (Сергей Собянин - ред.) уделяет особое внимание тому, чтобы каждая поездка была безопасна. Поэтому мы продолжаем делать все для этого, а пассажиров просим только об одном — не снимать маску на протяжении всей поездки», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что, несмотря на мировую тенденцию к медленному возвращению людей в метро, автобусы и трамваи, большинство жителей Москвы пользуются городским транспортом.

Метрополитен российской столицы занял третье место по уровню восстановления количества поездок после пандемии. В Москве этот показатель 83%, что опережает такие города, как Париж, Стамбул, Берлин и Пекин. По числу пассажиров городского метро Москву опередили только Гонконг и Шэньчжэнь.

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