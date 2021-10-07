РИАМО - 7 окт. После начала пандемии Covid-19 в столичную подземку вернулись 83% пассажиров – это третий в мире результат по темпам восстановления транспортной активности людей в метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Наибольшее количество пассажиров вернулось на станции возле бизнес-центров: «Белорусскую», «Дмитровскую» и «Маяковскую».
На некоторых станциях число пассажиров увеличилось на 10-15% по сравнению с периодом до пандемии. Так, людей стало больше на станциях МЦК «Деловой центр» и «Ботанический сад» и на станции метро «Кутузовская».
Он добавил, что, несмотря на мировую тенденцию к медленному возвращению людей в метро, автобусы и трамваи, большинство жителей Москвы пользуются городским транспортом.
Метрополитен российской столицы занял третье место по уровню восстановления количества поездок после пандемии. В Москве этот показатель 83%, что опережает такие города, как Париж, Стамбул, Берлин и Пекин. По числу пассажиров городского метро Москву опередили только Гонконг и Шэньчжэнь.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии