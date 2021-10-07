РИАМО - 7 окт. Подмосковные врачи за минувшие сутки вылечили 1 134 Covid-пациента, общее число вылеченных в регионе достигло 399 319 человек, сообщает областной оперштаб.

Также за сутки в области было выявлено 1 454 новых случаев заражения, умерло 9 пациентов с диагностированным Covid-19.

За все время пандемии в регионе зафиксировали 460 010 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 267 человек.

Главный внештатный гериатр Минздрава Подмосковья Михаил Якушин ранее напомнил, что люди пожилого возраста плохо переносят коронавирус и защититься от инфекции им поможет прививка. Вакцинопрофилактика не спасет тотально от заболевания как такового, а поможет минимизировать риск опасных осложнений.

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