РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 окт. В подмосковных Котельниках привлекут к ответственности собственника участка, на котором незаконно хранились стройматериалы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В адрес администрации Котельников поступило обращение о незаконном хранении строительных материалов - плит - на территории, находящейся в неразграниченной муниципальной собственности.

Сотрудниками отдела строительства и архитектуры произведена выездная проверка. Факт нарушения подтвердился. Составлен акт и направлен в административную комиссию для привлечения собственника к административной ответственности.