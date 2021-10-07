РИАМО - 7 окт. Инспекторы гида Michelin планируют ежегодно оценивать рестораны Москвы после объявления первого гида, чтобы открыть новые места и оценить постоянство тех заведений, которые войдут в гид, сообщила РИАМО директор по коммуникациям «Мишлен Россия» Ольга Серкова.

14 октября в парке «Зарядье» представят первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы, в этот же день московские рестораны и шеф-повара получат мишленовские звезды.

«Выбор гида Michelin «Москва 2022» будет объявлен 14 октября 2021 года. Гид ежегодно обновляет свой выбор благодаря постоянной полевой работе инспекторов гида, которые из года в год не только открывают новые жемчужины, но и оценивают постоянство уже выбранных ресторанов», — сказала Серкова.

Она добавила, что рестораны, которые получат мишленовские звезды, будут выделяться не только среди других заведений, но и для мирового сообщества гурманов и путешественников.

«Гид Michelin гарантирует каждому гурману, что он найдет идеальный ресторан для своих собственных нужд, гарантирует высокое качество обслуживания: от бистро до дворца, и представляет большое разнообразие стилей кухни», — подчеркнула Серкова.

Она добавила, что инспекторы гида оценивают рестораны независимо от их типа кухни или ценового диапазона. Таким образом, ресторан может быть выбран гидом и награжден независимо от уровня цен в нем.