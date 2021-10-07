РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. В Люберецкой областной больнице рассказали о важности вакцинации от гриппа и COVID-19 для пожилых людей, которые относятся к группе наиболее высокого риска тяжелого течения и неблагоприятного исхода коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции и гриппа. Вакцинация от вирусных инфекций особенно показана людям старше 60 лет, а также тем, кто часто болеет простудными или страдает хроническими заболеваниями. Пациенты пожилого и старческого возраста относятся к группе наиболее высокого риска тяжелого течения и неблагоприятного исхода COVID-19», - сказала заведующая дневным стационаром поликлиники №6 Люберецкой областной больницы Нилуфар Абдуллаева.

Она подчеркнула, что, учитывая угрозы, которые несет COVID-19 для здоровья и качества жизни людей пожилого и старческого возраста, и принимая во внимание доступные на настоящий момент научные данные, жители старше 60 лет – это приоритетная группа для вакцинации, как против новой коронавирусной инфекции, так и гриппа.

«Конечно, вакцинация должна проходить по принципу добровольности после получения информированного согласия и оценки наличия установленных противопоказаний. Очень пожилой возраст, наличие множественных хронических заболеваний и гериатрических синдромов не является противопоказанием для вакцинации. Оценивать пользу и риски вакцинации, взвешивая последствия заболевания COVID-19 для пожилого пациента, должен врач», - пояснила Абдуллаева.

По ее словам, сделать прививку от коронавирусной инфекции или гриппа можно через 2-4 недели после ОРВИ или купирования обострения хронического заболевания. А вот совместить прививки от гриппа и COVID-19 нельзя, между вакцинацией соответствующими препаратами должно пройти не менее 30 дней. Сделать прививки против COVID-19 и гриппа можно во всех поликлинических отделениях ЛОБ, как по предварительной записи, так и без записи. Также работают мобильные пункты вакцинации.