РИАМО - 7 окт. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1454 новых случая коронавируса, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 460 010 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Московская область входит в число российских регионов, лидирующих по показателю первичной вакцинации от коронавируса.

В Подмосковье продолжается вакцинация от инфекции. Два компонента вакцины в регионе уже получили более 3,4 млн человек.

Сейчас в регионе развернули более 9,2 тыс. коек для Covid-пациентов, из них 8,8 тыс. коек с кислородом.

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