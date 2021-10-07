РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Подольск занимает седьмое место в области по абсолютным значениям и 37-е в расчете на 100 тысяч населения по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил замглавы Подольска Александр Скобенников.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается. За последние три дня в округе госпитализировали 76 человек, за сутки - 38 человек. Всего в Подольске с марта 2020 года зарегистрировано 17 390 случаев заболевания коронавирусом.

Жителей попросили соблюдать в общественных местах масочный режим и социальную дистанцию. Также вакцинироваться от гриппа, так как смешанная инфекция протекает намного тяжелее. В 2020 году в округе не было гриппа из-за того, что все находились на самоизоляции. В текущем году штаммы вируса гриппа уже появились на территории Подмосковья, в округе пока их не зафиксировали.

В последнее время число госпитализаций с диагнозом коронавирусная инфекция значительно выросло. Многократно возросла нагрузка на медиков. Всего в округе развернута 371 койка, в том числе 317 для взрослых и 54 для детей. Детские койки заполнены на 100%, взрослые - на 75%.

Специалисты утверждают, что единственная действенная возможность сберечь здоровье и жизни людей – сформировать коллективный иммунитет. Такую возможность призвана обеспечить массовая вакцинация. В настоящее время от коронавирусной инфекции в округе привили 150 722 человека, это 57,8%. На днях приняли решение до 31 декабря привить население с 60 до 85%, то есть еще 60 тысяч жителей.

От гриппа в Подольске планируют вакцинировать 216 тысяч жителей. Уже получили прививки 25% от планируемого, или 43 278 жителей. Всего поступило 97 885 вакцин.

В округе кроме стационарных пунктов в учреждениях здравоохранения открыты мобильные пункты вакцинации в торговых центрах «Глобус», «МЕТРО», «Капитолий», «Остров сокровищ», «Леруа Мерлен», в 2 МФЦ и в помещении Общественной палаты на улице Кирова, 4. В этих пунктах можно сделать прививку без предварительной записи. Еженедельно на сайте администрации размещают график работы пунктов вакцинации.

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