РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 22 323 случая инфекции. Об этом сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 454 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В Котельниках за сутки выявили 6 новых случаев коронавируса, всего в округе зарегистрировано 3 089 случаев заражения Covid-19. В Дзержинском за сутки выявили 7 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в округе вирус нашли у 3 594 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 460 010 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 267 человек. Выздоровели и выписались 399 319 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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