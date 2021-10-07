РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 окт. В Домодедове за сутки выявили 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 607 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1454 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 460 010 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 267 человек. Выздоровели и выписались 399 319 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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