Грядущие выходные порадуют жителей и гостей Московского региона не только солнечной погодой, но и яркими запоминающимися событиями. Любители иллюстраций смогут поучаствовать в мастер-классах фестиваля «Морс», театралы — увидеть «Чайку» в новом прочтении, а поклонники фильмов о Джеймсе Бонде — узнать, удастся ли ему победить очередного злодея. Выплеснуть энергию можно будет на концерте популярных музыкантов — Slava Marlow, The Limba и Элджея. Подробнее об этих и других событиях предстоящего уикенда — в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Slava Marlow & Элджей & The Limba

pixabay

Хиты Slava Marlow, The Limba и Элджея не первый год собирают миллионы прослушиваний на разных интернет-площадках. На концерте они исполнят самые популярные треки, среди которых «Ты горишь как огонь», X.O, «Крестики-нолики» и другие. На сцене также выступят два тайных и не менее известных гостя.

Приобрести билеты на концерт можно на сайте. Мероприятие пройдет в формате Covid-free.

Где: Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, к. 17, Adrenaline Stadium

Когда: 10 октября в 19:00

Стоимость: от 1790 рублей

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«Вершина рока»

На музыкальном фестивале «Вершина рока» с хитами выступят легенды российской рок-музыки: вокалист группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев, лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, а также группа «Сплин».

Приобрести билеты на концерт можно на сайте. Мероприятие пройдет в формате Covid-free.

Где: Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 2, Music Media Dome

Когда: 10 октября в 17:00

Стоимость: от 3100 рублей

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Проект «Неоклассика». «Эйнауди, Циммер и Респиги»

Камерный оркестр «Академия Русской Музыки» вместе с органисткой Ксенией Свириденко исполнят произведения известных итальянских композиторов — Людовико Эйнауди и Отторино Респиги, — а также саундтреки к фильмам «Интерстеллар» и «Темный рыцарь» от немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера. Билеты доступны по ссылке.

Где: Москва, Старосадский пер., д. 7/10, Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла

Когда: 9 октября в 21:00

Стоимость: от 800 рублей

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СПЕКТАКЛИ

«Костик»

Режиссер Дмитрий Крымов представляет новый взгляд на пьесу Чехова «Чайка»: он сохранил сюжет произведения, но перенес его в современные реалии. По словам Крымова, главный герой постановки, «сидя на даче, написал пьесу про людей, львов, орлов и куропаток, которой хотел порадовать маму», а ей не понравилось — это и становится отправной точкой для последующих событий.

Главная тема спектакля — культурная деградация и духовное обнищание людей. Ее отражает, в частности, монолог поручика в отставке Шамраева, который звучит в самом начале.

Приобрести билеты на спектакль можно по ссылке.

Где: Москва, Тверской бул., д. 23, Театр имени Пушкина

Когда: 9-10 октября в 19:00

Стоимость: от 3000 рублей

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«Где мой дом»

группа "Театр МТЮЗ" в соцсети "Вконтакте"

В основе спектакля — пьеса Сергея Давыдова «Республика» о событиях, произошедших в период гражданской войны в Таджикистане в конце 90-х. Трое мигрантов, вынужденных бежать в Россию, сталкиваются с чужой культурой и неприятием общества и рассказывают о трудностях, которые им пришлось пережить.

Приобрести билеты на спектакль можно по ссылке.

Где: Москва, Мамоновский пер., д. 10, стр. 1, Московский театр юного зрителя

Когда: 10 октября в 19:00

Стоимость: от 1000 рублей

ВЫСТАВКИ

Фестиваль «Морс»

На Международном фестивале книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс» свои работы представят иллюстраторы из России, стран Европы и СНГ. Также о работе с художниками расскажут представители российских и иностранных издательств. В рамках мастер-классов гости смогут узнать, как изготавливают переплет, создать собственные иллюстрации в различных техниках.

Мероприятие пройдет в гибридном формате: офлайн и онлайн. Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля.

Где: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, центр дизайна Artplay

Когда: 7-10 октября

Стоимость: «живой» формат — 500 рублей, онлайн — 350 рублей

«Зеркало без памяти»

Первая в России выставка немецкого художника Томаса Деманда, который воссоздает из картона и бумаги сцены с фото тех или иных событий, а затем фотографирует их и разрушает. Выставка действует на двух этажах музея: первый посвящен осмыслению идей макетности и модели, а на втором Деманд расположил подвесные конструкции-кинотеатры, где показывают фильмы немецкого режиссера Александра Клуге, которые продолжают представленные на выставке работы.

Приобрести билеты на выставку можно на сайте музея.

Где: Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32, МСИ «Гараж»

Когда: 10 сентября 2021 года — 30 января 2022 года

Стоимость: 500 рублей

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Не время умирать»

Оставив опасную службу, Джеймс Бонд ведет размеренную жизнь на Ямайке. Его покой нарушает бывший коллега, сотрудник ЦРУ Феликс Лейтер. Он просит агента 007 помочь поймать преступника, в руках которого оказалось технологическое оружие, угрожающее миру.

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«Суперзвезда»

Франс де Мер — самая популярная журналистка Франции, которая ведет свое телешоу и снимает репортажи из горячих точек. Неожиданно для всех она оставляет работу и уезжает в Швейцарию, где Франс ждет череда событий, которые резко изменят ее жизнь.

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«Нас других не будет»

В документальном фильме о Сергее Бодрове-младшем его друзья и коллеги расскажут, как жил, что любил, чем восхищался культовый актер. В картине использовали редкие кадры и интервью, которые в течение многих лет собирал режиссер фильма Петр Шепотинник.

«Семейка Аддамс: Горящий тур»

В мультфильме по мотивам комиксов Чарльза Аддамса покажут новые приключения необычной семьи. Мортиша и Гомес, родители двух подростков, решаются наладить отношения со своими детьми и отправляются в путешествие по Америке, в котором вместе переживают много интересных событий.

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