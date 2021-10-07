РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. Осенний легкоатлетический кросс городского округа Мытищи в рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) пройдет 10 октября, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации округа.

Состоялось выездное совещание по вопросам проведения кросса среди жителей Мытищ и развития спортивной инфраструктуры в Мытищинском лесопарке. На соревнования заявилось 400 спортсменов.

Регистрация участников легкоатлетического кросса проводится в день проведения соревнований при входе на стартовую поляну (в судейской палатке для регистрации) с 10:30.

Выдача стартовых номеров заканчивается за 30 минут до старта каждой возрастной группы. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8(925)437-29-40, 8(916)636-37-10.