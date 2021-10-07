РИАМО - 7 окт. В Подмосковье завершается прием заявок на включение в реестр спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей. Заявки нужно отправить в областное министерство физической культуры и спорта до 16 октября, сообщает пресс-служба регионального министерства.



С 2023 года все занимающиеся в спортивных организациях смогут получать налоговый вычет за оплату фитнес-абонементов и тренировок в 2022 году. Каждый работающий гражданин РФ может вернуть 13%, но не более 15,6 тыс. рублей в год.

Это можно будет сделать 2 способами: предоставить в налоговую инспекцию копию договора со спортклубом и кассовый чек или подать заявление работодателю, который временно не будет удерживать 13% от дохода. Закон о социальном налоговом вычете вступил в силу с 1 августа 2021 года.

В связи с этим в министерство физической культуры и спорта Московской области до 16 октября необходимо направить заявку от физкультурно-спортивных организаций и ИП, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.

Для того, чтобы соответствовать требованиям включения в реестр спортивных организаций, необходимо, чтобы работа в спортивной отрасли была основным видом экономической деятельности учреждения, а сами услуги должны быть включены в перечень, утвержденный правительством РФ.

Кроме того, принципиальным критерием является и наличие в штате сотрудников, имеющих образование не ниже среднего профессионального образования в области физкультуры и спорта или прошедших переподготовку по программам дополнительного профобразования в области физической культуры и спорта. Это же требование касается и ИП.

Копии подтверждающих соответствие критериям документов нужно предоставить вместе с заявлением. Кроме того, заявителю необходимо дать письменное согласие на публикацию информации о физкультурно-спортивной организации в открытых источниках.