РИАМО - 7 окт. Свыше 200 тыс. пассажиров будут ежедневно пользоваться десятью станциями участка Большой кольцевой линии столичного метро от «Мневников» до «Каховской», сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Сейчас на участке ведутся завершающие работы, станции готовятся к открытию.

Благодаря запуску новых станций БКЛ у пассажиров появятся альтернативные варианты маршрутов без пересадок в центре – тысячи людей смогут ежедневно экономить до получаса в дороге.

«После полного пуска пассажиропоток этой линии составит 750 тыс. человек в сутки. Это больше, например, чем все население Тольятти. БКЛ станет одним из самых популярных метроколец в мире», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что Большая кольцевая станет самой протяженной веткой московского метро — ее длина составит 70 км.

Полный пуск БКЛ состоится в конце 2022 – начале 2023 года. Для комфорта пассажиров на линии будут курсировать исключительно современные поезда «Москва 2020».

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