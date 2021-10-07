РИАМО - 7 окт. Свыше 200 тыс. пассажиров будут ежедневно пользоваться десятью станциями участка Большой кольцевой линии столичного метро от «Мневников» до «Каховской», сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Сейчас на участке ведутся завершающие работы, станции готовятся к открытию.
Благодаря запуску новых станций БКЛ у пассажиров появятся альтернативные варианты маршрутов без пересадок в центре – тысячи людей смогут ежедневно экономить до получаса в дороге.
«После полного пуска пассажиропоток этой линии составит 750 тыс. человек в сутки. Это больше, например, чем все население Тольятти. БКЛ станет одним из самых популярных метроколец в мире», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.
Он отметил, что Большая кольцевая станет самой протяженной веткой московского метро — ее длина составит 70 км.
Полный пуск БКЛ состоится в конце 2022 – начале 2023 года. Для комфорта пассажиров на линии будут курсировать исключительно современные поезда «Москва 2020».
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