РИАМО - 7 окт. Столичные рестораны, которые будут включены в гид Michelin, получат 1, 2 или 3 звезды или другие знаки отличия, такие как «Биб Гурман» и зеленая звезда Michelin. Так, 3 звезды получат заведения с исключительной кухней, достойные отдельного путешествия, сообщила РИАМО директор по коммуникациям «Мишлен Россия» Ольга Серкова.

Michelin — это наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. 14 октября в парке «Зарядье» представят первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы.

«Все рестораны, выбранные и рекомендованные гидом Michelin, отличаются высоким уровнем кухни и сервиса. Наличие звезды информирует путешественника об особенно высоком уровне кухни и ярких впечатлениях: 1 звезда Michelin — «кухня высокого качества, ресторан заслуживает остановки»; 2 звезды Michelin — «отличная кухня, ресторан заслуживает изменения маршрута», 3 звезды Michelin — «исключительная кухня, ресторан заслуживает отдельного путешествия», — сказала Серкова.

Она добавила, что в дополнение к звездам Michelin в гиде можно будет найти другие знаки отличия, которые могут быть присуждены ресторану. Это «Биб Гурман», представленный в 1997 году, — изображение в виде головы мистера Мишлена означает, что ресторан отличается отличным соотношением цены и качества.

Кроме того, есть зеленая звезда Michelin, введенная в январе 2020 года. Она присуждается ресторану, особенно приверженному более устойчивой гастрономии и будущему. Это дополнительное отличие к кулинарной звезде.

Серкова подчеркнула, что главная цель гида Michelin неизменна — привлечь внимание мирового сообщества гурманов к талантливым шеф-поварам и командам, которые создают выдающиеся кулинарные приключения в своих ресторанах.