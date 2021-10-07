РИАМО - 7 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил главу государства за поддержку проектов развития столицы.

В четверг Путину исполнилось 69 лет.

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и новых успехов! Спасибо за поддержку проектов развития Москвы и внимание к жителям столицы», – написал Собянин в своем Instagram.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава государства отметит день рождения в кругу родных вечером, а весь день будет работать по обычному графику.