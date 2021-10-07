РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. В отдел полиции подмосковных Котельников в ходе рейда доставили более 30 нарушителей правопорядка, сообщает пресс-служба администрации округа.

В адрес главы Котельников Сергея Жигалкина поступают просьбы жителей о наведении порядка на территории, прилегающей к станции метро и автовокзалу. Они жалуются на незаконную торговлю, лиц, ведущих бродяжнический образ жизни и употребляющих алкогольные напитки в общественных местах.

Совместными усилиями администрации городского округа и Котельниковского отдела полиции прошли рейды. В ходе них в отдел полиции доставили 32 человека, из них 5 ведут бродяжнический образ жизни. Составлено 17 административных протоколов, из которых 4 - за нарушения правил торговли и 6 - за нарушения миграционного законодательства РФ. Задержан гражданин, у которого при личном досмотре обнаружен наркотик.