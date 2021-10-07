РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 окт. Виктор Глазков, выступавший за Щелковский адаптивный центр «Спартанец», завоевал серебро на чемпионате Московской области по дартсу среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, сообщается на сайте администрации городского округа.

В щелковском физкультурно-оздоровительном комплексе состоялись соревнования в рамках чемпионата и первенства Московской области по дартсу. На ежегодном турнире встретились более 40 параспортсменов из 11 городов Подмосковья.

Спортсмен из Щелкова Виктор Глазков смог в упорной борьбе завоевать серебряную медаль.