РИАМО - 7 окт. Основная часть гастрольного проекта «Поехали!» пройдет с 1 ноября по 3 декабря 2021 года в четырех городах России, в нем примут участие 8 театральных коллективов, сообщил продюсер проекта «Поехали!» Алексей Никитин.

«У нас есть восемь коллективов из пяти городов, и так как коллективы из Санкт-Петербурга не имеют своей площадки в городе, у нас осталось четыре города, в которых есть площадки, и по этой карте поедут коллективы: это Калуга, это Казань, это Нижний Новгород и Москва. <...> Основная часть начнется 1 ноября, когда все коллективы стартуют и разъезжаются по этим четырем точкам и начинают караваном путешествовать в течение месяца», - сказал Никитин.

Он добавил, что за месяц будет организовано 56 показов спектаклей.

В проекте принимают участие такие коллективы, как центр им. Мейерхольда (Москва), центр театрального мастерства (Нижний Новгород), Инновационный культурный центр (Калуга) и другие.