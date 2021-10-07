РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 окт. Студенты Щелковского колледжа приняли участие в уникальном квесте «Дай руку мне!». Каждая точка маршрута находилась в реальных учреждениях округа, а команды имели редкую возможность познакомиться с алгоритмом помощи в той или иной жизненной ситуации, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Непосредственное участие в профилактическом общении с молодежью приняли сотрудники МУ МВД России «Щелковское», КДНиЗП, КЦСОН и центра «Семья», наркодиспансера и отдела трудоустройства несовершеннолетних.

В ходе квеста ребята усвоили способы реальной помощи людям, попавшим в трудную ситуацию.