РИАМО - 7 окт. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалева, который вступился за девушку в вагоне метро и был жестоко избит 3 хулиганами, сообщается на сайте Следкома.

Инцидент произошел на «синей» линии подземки в вагоне поезда на перегоне от «Измайловской» до станции «Первомайская». Ковалев попросил 3 уроженцев Дагестана с уважением относиться к девушке, после чего они напали на него и жестоко избили. 21-летнего Ибрагима Мусалаева, 22-летнего Ханмомали Ханмагомедова и 26-летнего Гасана Залибекова арестовали на 2 месяца.

Молодой человек получит ведомственную медаль «Доблесть и отвага» за неравнодушие и храбрость.

На данный момент Ковалев находится в больнице, у него сломаны нос и кость под глазом. Однако он не жалеет, что попытался защитить пассажирку.

Видео жестокого избиения пассажира в вагоне метро (18+)>>