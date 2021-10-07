РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Сотрудники министерства строительного комплекса Московской области проведут прием жителей Подольска 11 октября в режиме видеоконференцсвязи, сообщается на сайте администрации округа.

11 октября на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора региона графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства строительного комплекса Московской области.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.