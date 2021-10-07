РИАМО - 7 окт. Зрителям негосударственных театров в среднем от 18 до 35 лет, они разбираются в искусстве и очень строго оценивают постановки, сообщила директор Центра им. Вс. Мейерхольда Елена Ковальская.

«Как правило, у них одно или два высших образования. Они много читают, интересуются современным искусством, смотрят кино и сериалы Netflix. Для них театр – это способ исследования жизни. Они находятся в начале пути, они экспериментаторы. Они очень строгие зрители», – сказала Ковальская на пресс-конференции, посвященной открытию новой сценической площадки в стенах Центра им. Вс. Мейерхольда.

Центр имени Всеволода Мейерхольда – московский театрально-культурный центр, основанный в 1991 году по инициативе комиссии по творческому наследию Всеволода Мейерхольда и ее председателя режиссера Валерия Фокина.

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