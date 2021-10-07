РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. В городском округе Мытищи студентам Российского университета кооперации рассказали о профессии дизайнера, передает коореспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг в РУК прошли образовательный форум и выставка работ дизайнеров разных направленностей Design Lab.

«Когда мы придумывали мероприятие, посвященное дизайну, мы хотели донести до каждого человека, что дизайн - это то, чем можно заниматься вне зависимости от профессии, которую вы выбрали. Для того, чтобы воплощать себя, показывать свое творчество через дизайн, не обязательно учиться по этой профессии. Наша задача была показать, что творческие зачатки есть внутри каждого из нас», - сказала руководитель отдела творчества МЦ «Импульс» Виктория Потапова.

На мероприятии дизайнер Денис Карпов рассказал студентам о профессии и ее направлениях, также ребята поучаствовали в практических занятих. Карпов отметил, что дизайн сейчас - это не только навыки работы в Photoshop, иллюстраторе и знание основ композиции.

«К сожалению, сейчас это не работает. Нужно уметь управлять человеческим мнением, находить возможности захватить внимание человека в течение нескольких секунд. Мы должны предугадывать, что зацепит людей. И для этого у нас должно быть немного другое мышление и сегодня мы попробовали его развить», - отметил Карпов.